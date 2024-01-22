'Durmadan, yorulmadan!' MSB, Mehmetçik'in zorlu kış şartlarında terörle mücadelesini paylaştı Kahraman Mehmetçik'in zorlu kış şartlarında devam ettirdiği vatan nöbetine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda yer alan kareler göğüs kabarttı.

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Kahraman Mehmetçik, demir pençeleriyle sınır hattında vatan nöbetinde...

Canı pahasına dağların zirvesinde, sarp arazilerde teröre göz açtırmayan Türk askeri, terör örgütlerine geçit vermiyor.

Kırsal bölgelerde, şehirlerde, yurt içinde ve sınır ötesinde dört mevsim bir mücadele ortaya koyuluyor.

Mehmetçik'in zorlu nöbeti

Bölgelerdeki olumsuzluklara rağmen vatan savunmasından bir an olsun vazgeçmeyen askerlerimiz, yalnızca teröristlerle değil zorlu kış şartlarıyla da mücadele ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın videolu paylaşımında da güvenlik güçlerinin zorlu nöbetini gözler önüne serdi.

Yer alan kareler ise görenlerin göğsünü kabarttı.

"En zorlu şartlarda, en zorlu arazilerde..."

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan karede, şu ifadelere yer verildi:

"Durmadan yorulmadan!..

Kahraman Mehmetçik; en zorlu şartlarda, en zorlu arazilerde terörle mücadelesine büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyor."

MSB'nin paylaşımı, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte videolu paylaşımdaki kareler....