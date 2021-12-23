Durmuş Yılmaz, döviz satın alma çağrısında geri adım attı

Merkez Bankası'nın eski Başkanı Yılmaz, kurlardaki gerileme sonrasında kullandığı ifadelere açıklık getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni ekonomik tedbirleri açıklamasının ardından döviz kurlarında düşüş yaşandı.

Karar geniş çevrelerce olumlu bulunurken, muhalefetten tepkiler yükseldi.

"BU BİR ALIM FIRSATIDIR"

Merkez Bankası'nın eski Başkanı Durmuş Yılmaz, katıldığı canlı yayında, "Bu bir alım fırsatıdır. Piyasa, Erdoğan’ın bu söylemlerini satın almadı, şu anda piyasaya kesin bir müdahale var. Başka bir şey değildir. Bence kaldığı yerden bu iş devam edecektir." dedi.

ERDOĞAN'DAN TEPKİ: BUNLARIN BEYNİ SULANMIŞ

İyi Partili Yılmaz'ın açıklamalarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Çıkmış birisi, 'kur düşüyor, dolar almanın tam zamanı' diyor. Bunların beyni sulanmış. Bunlara gereken cevabı benim milletim en kısa zamanda verecek." ifadelerini kullandı.

YILMAZ: KİMSEYE TAVSİYEDE BULUNMADIM

Yılmaz, gelen tepkilerin ardından TBMM'deki konuşmasında geri adım attı ve "Kimseye al veya sat tavsiyesinde bulunmadım. Böyle bir şeyi de kendime yakıştırmam, yakıştırmadım." diye konuştu.

Durmuş Yılmaz: Kimseye 'al' veya 'sat' tavsiyesinde bulunmadım ViDEO

Durmuş Yılmaz, konuşmasının diğer bölümünde şunları dile getirdi:

"BU CÜMLEYİ KURDUM, İNKAR ETMİYORUM"

"Çıktığım programın bir aşamasında kur 12-13 liraya gelmişti fakat tekrar 17-18'lere çıktı. Ondan önceki dört tane döviz müdahalesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın her yaptığı konuşmadan sonra kurun düştüğü seviyeden tekrar yukarıya çıkması, o arada da kurun tekrar düştüğü seviyeden yukarı çıkmasından hareketle şu cümleyi kurdum, dedim ki: 'Bu bir alış fırsatı olabilir. Yarın sabahtan itibaren bu kaldığı yerden devam edebilir' demedim, bakın, 'edecektir' dedim. Bu cümleyi kurdum inkar etmiyorum."

İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan dolar yorumu VİDEO





İyi Partili Durmuş Yılmaz'dan dolar yorumu haberi için tıkla