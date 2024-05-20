Dursun Özbek'ten TFF'deki kavgayla ilgili Ali Koç detayı Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkanı Erfden Timur basın açıklamasında bulundu. Özbek, Ali Koç ile federasyonda yaşanan bir tartışmayı da anlattı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye kendi evinde aldığı mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sert sözlerle yüklenen Özbek, ayrıca TFF'de daha önce Ali Koç, Erden Timur ve kendi arasında yaşanan bir tartışmayı da anlattı.

TFF'deki kavgayı anlattı

Özbek ve Timur tartışmaya dair şunları söyledi:

"Seni mahvedeceğim, Koç ailesini tanımıyorsun"

Özbek: Federasyonda bir olay yaşadık. Biraz ironik. TFF'de bir toplantıdayız. Bir olay oldu, niteliğini tam hatırlamıyorum ama Ali Bey şiddetle kalktı ve Erden'e parmağını sallayarak 'Seni mahvedeceğim, sen Koç ailesini tanımıyorsun, ticari hayatını bitireceğim' dedi.

Erden Timur: O kısımları demedi başkanım, o nitelikte bir şey söyledi.

Dursun Özbek: Ben de 'Ne diyorsun sen ya!' dedim. TFF başkanı da sandalyesini geri çekti, bizim aramız açıldı. 'Sen kimsin, haddini bil otur aşağı' dedim. Tık, aşağıya. Bu sahte kabadaylık başka, bu olaylar başka bir şey. Erden'in ne benim ne de Galatasaray'ın korumasına ihtiyacı var"