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DHA

Narin'i kimin öldürdüğü henüz netleşmedi...

3 gündür süren davada 4 tutuklu sanık; anne Yüksel Güran, amca Salim Güran, ağabey Enes Güran ve itirafçı Nevzat Güran'ın ifadeleri dinlendi.

Sanıklar sürekli aynı cümleleri tekrar ederken, mahkemeye dahil olan isimlerden birisi de baba Arif Güran oldu.

Dün mahkeme salonunda fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Arif Güran, bugün duruşma salonundaki yerini aldı.

AİLE BİREYLERİNİN YANINA GİTTİ

Sabah saat 10:00'da başlayan duruşmaya saat 15.00'e kadar ara verildi.

Salonda bulunan Narin'in babası Arif Güran, eşi Yüksel, oğlu Enes ve kardeşi Salim Güran'ın yanına gitti.

SARILDI, AĞLADI

İlk önce eşi Yüksel'e sarılan ve ağlayan Arif Güran, daha sonra oğlu Enes'e sarılıp ağlayarak, "Başınızı dik tutun" dedi. Daha sonra kardeşi Salim Güran'a sarılıp, bir süre beraber ağladıktan sonra "Ağlamayın, başınızı dik tutun" dedi.

SAVCI TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINI TALEP ETTİ

Savcı duruşmanın bugünkü celsesinde tutukluların tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.