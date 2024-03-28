Duruşmada ağladılar! Dilan Polat, Nez Demir'den şikayetini çekti Dilan Polat, kendisine hakaret içerikli mesaj attığı iddiasıyla eski yakın arkadaşı Nez Demir’e açtığı davaya ilişkin bugün görülen duruşmada şikayetinden vazgeçti. İki isim duruşmada ağlayarak ifade verdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Milyonların hayranlıkla takip ettiği sosyal medya fenomenleri şimdilerde yargı karşısında hesap veriyor.

Bu süreç ilk olarak fenomen Dilan Polat ile başladı.

Kara para aklama, vergi kaçırma gibi suçlardan cezaevinde olan Polat, bugün hakim karşısına çıktı.

Nedeni ise bir dönem yedikleri, içtikleri ayrı gitmeyen fenomen Nez Demir'den şikayetçi olduğu dava.

Hakaret ve tehdit suçundan dava açıldı

Dilan Polat, kendisine hakaret içerikli mesaj attığı iddiasıyla Demir hakkında şikayetçi oldu.

Böylelikle Demir hakkında, ‘Hakaret’ ve ‘Tehdit’ suçlarından toplam 2 yıl 9 ay hapis istemiyle dava açıldı.

Duruşmaya katıldılar

Bugün ise Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk celseye, sanık Nez Demir ve taraf avukatları katıldı.

Dilan Polat ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katıldı.

Gözyaşları içinde savunma yaptı

Duruşmada söz verilen Nez Demir, gözyaşları içinde, “Çok uzun zaman oldu hatırlamıyorum. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Mesaj atılması doğru ama tehdit unsuru olarak atmadım, her zamanki aramızdaki kavgalar.” dedi.

Ağlayarak şikayetinden vazgeçti

Duruşma boyunca ağlayan Dilan Polat ise şikayetinden vazgeçtiğini ifade etti.

Mahkeme, Dilan Polat’ın şikayetini çekmesi üzerine davanın düşürülmesine hükmetti.

Dilan Polat, 5 yıl önce 'Şampiyonlar Ligi' notuyla paylaştığı yemek masasında yer alan Nez Demir ile 3 yıldır görüşmüyordu.

Nez Demir de güzellik merkezi sahibi olan fenomenler arasında. Dilan Polat soruşturmasında ise Demir’in de tüm mal varlığına el konulmuştu.

Fenomenin 13 şubesi bulunuyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)