DUS ve STS Diş Hekimliği sonuçları açıklandı mı? 2020 DUS ve STS Diş Hekimliği sonuç sorgulama

DUS ve STS Diş Hekimliği sonuçları açıklandı mı? 2020 DUS ve STS Diş Hekimliği sonuç sorgulama

2020-DUS ve 2020-STS Diş Hekimliği sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Sınavlara giren adaylar, DUS ve STS Diş Hekimliği sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor.

ÖSYM tarafından 7 Mart tarihinde gerçekleştirilen 2020-DUS ve 2020-STS Diş Hekimliği sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.

Sınavlara giren adaylar tarafından 'DUS ve STS Diş Hekimliği sonuçları açıklandı mı?' sorusunun yanıtı araştırılıyor.

Peki, DUS ve STS Diş Hekimliği sonuçları açıklandı mı? İşte, 2020 DUS ve STS Diş Hekimliği sonuç sorgulama

2020-DUS VE 2020-STS DİŞ HEKİMLİĞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM, 7 Mart’ta gerçekleştirilen Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS) ve Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2020-STS Diş Hekimliği) sonuçlarını açıkladı.

Adaylar, sınav sonuçlarını 25 Mart 2021 tarihinde saat 15.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM AİS mobil uygulamasından T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecek.

2020-DUS SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2020-STS DİŞ HEKİMLİĞİ SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN



