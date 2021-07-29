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    Dusko Tosiç'in eşi Jelena Karleusa'dan yangın paylaşımı

    Beşiktaşlı eski futbolcu Dusko Tosiç'in eşi Jelena Karleusa'nın, Milas'taki orman yangınıyla ilgili yaptığı paylaşım tüyler ürpertti.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2021 - 21:39
    • Güncelleme : 29.07.2021 - 21:47
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    Dusko Tosiç'in eşi Jelena Karleusa'dan yangın paylaşımı

    Muğla'nın Milas ilçesinde başlayan yangın otellerin bulunduğu bölgeye sıçradı.

    Otellerden birinde tatilini yapan Beşiktaşlı eski futbolcu Dusko Tosiç'in eşi Jelena Karleusa, o anları Instagram hesabından paylaştı.

    Karleusa'nın paylaştığı videoda yangının otele iyice yaklaştığı görüldü.

    ESKİ YENGE, YANGINI PAYLAŞTI

    Jelena Karleusa ile birlikte otelde bulunan diğer tatilciler tekneyle güvenli bölgelere taşınırken, ekipler yangını söndürmek için canla başla çalışmaya devam ediyor.

    İşte Jelena Karleusa'nın Instagram hesabından paylaştığı o anlar...

    Dusko Tosiç'in eşi Jelena Karleusa'dan yangın paylaşımı

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    Dusko Tosiç in eşi Jelena Karleusa dan yangın paylaşımı #1

    Dusko Tosiç in eşi Jelena Karleusa dan yangın paylaşımı #2

    Dusko Tosiç in eşi Jelena Karleusa dan yangın paylaşımı #3

    Dusko Tosiç in eşi Jelena Karleusa dan yangın paylaşımı #4

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