Beşiktaşlı eski futbolcu Dusko Tosiç'in eşi Jelena Karleusa'nın, Milas'taki orman yangınıyla ilgili yaptığı paylaşım tüyler ürpertti.

Muğla'nın Milas ilçesinde başlayan yangın otellerin bulunduğu bölgeye sıçradı.

Otellerden birinde tatilini yapan Beşiktaşlı eski futbolcu Dusko Tosiç'in eşi Jelena Karleusa, o anları Instagram hesabından paylaştı.

Karleusa'nın paylaştığı videoda yangının otele iyice yaklaştığı görüldü.

ESKİ YENGE, YANGINI PAYLAŞTI

Jelena Karleusa ile birlikte otelde bulunan diğer tatilciler tekneyle güvenli bölgelere taşınırken, ekipler yangını söndürmek için canla başla çalışmaya devam ediyor.

İşte Jelena Karleusa'nın Instagram hesabından paylaştığı o anlar...

Dusko Tosiç'in eşi Jelena Karleusa'dan yangın paylaşımı

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