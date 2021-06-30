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    Düşüş hız kesmiyor! Altın fiyatları 30 Haziran 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Sarı metaldeki sert düşüş devam ediyor... Altın fiyatlarındaki değişimi yakından takip eden yatırımcılar, bugün gram, yarım, çeyrek, tam altın ne kadar? sorusunu araştırıyor.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2021 - 12:20
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    Düşüş hız kesmiyor! Altın fiyatları 30 Haziran 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatları son dönemdeki dalgalı grafiği nedeniyle yakından takip ediliyor.

    Hafta ortasında altın fiyatlarının 500 liranın altına düşmesi piyasaları hareketlendirdi.

    Çeyrek altın 30 Haziran'da 808 seviyesinde başlarken, gram altın ise güne 490 seviyesinde başladı.

    Yarım, tam ve cumhuriyet altını da gram altına paralel hareket ediyor. Bu yükseliş yatırımcısını sevindirirken, "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları da araştırılmaya başlandı.

    Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 30 Haziran 2021 Çarşamba günü güncel altın fiyatları..

    30 HAZİRAN 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLAR

    ALTIN ONS

    Altın ONS alış: 1.758,03

    Altın ONS satış: 1.758,33

    GRAM ALTIN FİYATI

    Gram altın alış: 491,27

    Gram altın satış: 491,34

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Çeyrek altın alış: 796,00

    Çeyrek altın satış: 808,00

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    Cumhuriyet altını alış: 3.182,00

    Cumhuriyet altını satış: 3.223,00

    YARIM ALTIN FİYATI

    Yarım altın alış: 1.592,00

    Yarım altın satış: 1.616,00

    REŞAT ALTIN FİYATI

    Tam altın alış: 3.214,47

    Tam altın satış: 3.255,95

    22 AYAR BİLEZİK

    22 Ayar bilezik satış: 446,39

    22 Ayar bilezik alış: 448,97

    Düşüş hız kesmiyor! Altın fiyatları 30 Haziran 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? #1

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