Duygu Delen davasında sanık karara tepki gösterdi

17 yaşındaki genç kızın ölümüne neden olan şahıs hakkında bugün görülen davada, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Gaziantep'te geçen yıl 13 Ağustos'ta yaşanan olayda Duygu Delen, 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

Kaplan, tartıştığı kız arkadaşının intihar ettiğini ileri sürdü.

Olaya ilişkin hakkında 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlarından dava açılarak tutuklanan Kaplan'ın yargılanmasına devam edildi.

SEGBİS İLE KATILDI

Şahıs davanın bugün gerçekleşen 5'inci duruşmasına SEGBİS ile katılırken, tarafların avukatları ve maktul Duygu Delen'in babası Bülent Delen salonda hazır bulundu.

"TARAFSIZLIK KONUSUNDA KAYGILIYIZ"

Duruşmada söz alan Delen Ailesi'nin avukatı Mehmet Balcı, sanığın daha önce tahliye edilmesinin güvensizlik oluşturduğunu belirterek, "Sanık tahliye edilince bizde güvensizlik ortaya çıktı. Tarafsızlık konusunda kaygılıyız. Sanık daha önce tahliye edilmişti. O aşamadan bu aşamaya tutukluluk halinin devamını değiştirecek bir durum olmadı. Kuvvetli deliller varlığını devam ettiriyor. Sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep ediyoruz." dedi.

MÜVEKKİLİNİN TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Sanık avukatı Enes Akbulut ise tutuklu olan Duygu Delen'in erkek arkadaşı Mehmet Kaplan’ın ifadelerinin baştan bu yana hep aynı olduğunu, aksini gösteren deliller sunulmasını istedi. Raporlar arasında çelişki olduğu için müvekkilinin tutuklu olduğunu belirten Akbulut, tahliye istedi.

"KİMSE ADALETTEN BAHSEDEMEZ"

Daha önce verdiği ifadeleri tekrarlayan Mehmet Kaplan, “Bu raporun gelmemesinin benimle alakası yok. Önceden tahliye kararı verildi. Kimse adaletten bahsedemez, Duygu olsaydı benim için adalet isterdi. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

KARARI ALKIŞLADI

Mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan detaylı rapor beklenmesine ve sanık Mehmet Kaplan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Heyetin açıklamalarının ardından sanık Mehmet Kaplan karara alkışlayarak tepki gösterdi, ardından kapıya vurarak bulunduğu odadan çıktı.







