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- Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü: İlimiz deprem konusunda deneyimli
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü: İlimiz deprem konusunda deneyimli
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, deprem ile ilgili kentten gelen kötü bir haber olmadığını, ilin deprem konusunda deneyimli olduğu söyledi.
- DHA
- 17.11.2021 - 16:40
- Güncelleme : 17.11.2021 - 17:38
Düzce merkez'de yaşanan 5.0 büyüklüğündeki deprem, kentte kısa süreli paniğe sebep oldu.
Sarsıntı, Düzce'nin yanı sıra İstanbul ve birkaç ilde daha hissedildi.
Depremin ardından olumsuz bir durumun yaşanmadığı bilgisine ulaşılırken, Belediye Başkanı Faruk Özlü'den açıklama geldi.
"YAPI STOKU YENİLENDİ"
Deprem sonrası kötü haber olmadığını vurgulayan Faruk Özlü, "Düzce’deki yapı stoku yenilendi. Zemin artı 4 kata izin veriyoruz.
"İLİMİZ DEPREM KONUSUNDA DENEYİMLİ"
Düzce deprem konusunda deneyimli. Hemşehrilerimiz panik yapmasınlar. Bize gelen kötü bir haber yok.” ifadelerine yer verdi.