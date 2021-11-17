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Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü: İlimiz deprem konusunda deneyimli

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü: İlimiz deprem konusunda deneyimli

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, deprem ile ilgili kentten gelen kötü bir haber olmadığını, ilin deprem konusunda deneyimli olduğu söyledi.