Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'den Ensonhaber'e özel açıklamalar Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Ensonhaber'de İlker Koç'un sunduğu Gündem Özel programına katıldı. Önemli açıklamalar yapan Özlü, Düzce'de bugüne kadar yapılan faaliyetleri anlattı. Özlü ayrıca, 2024 yerel seçimlerinde iddialı olduklarını söyledi.

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Ensonhaber Youtube kanalında İlker Koç'un sunduğu "Gündem Özel" programına katılan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, önemli açıklamalar yaptı.

Ensonhaber'e dikkat çeken açıklamalar yapan Özlü, bugüne kadar Düzce'de yapılan birçok çalışmaya ilişkin bilgi verdi.

Türkiye Yüzyılı için ise 100 proje hazırladıklarını ve bazılarının başlayacağını belirtti.

Düzce'de yapılan kentsel dönüşüm dahil olmak üzere birçok projeden bahseden Başkan Özlü, turizm yatırımları için de bir şirket kurduklarını söyledi.

Sıfır Atık Projesi için tesis inşa edildi

Söze "Sıfır Atık Projesi" ile başlayan Özlü, inşa edilen tesis hakkında bilgi vererek şunları kaydetti:

Biz daha önce bu çöp konusunda depolama dediğimiz yöntemi uyguluyorduk. Yani çöpler toplanıyor belli bir alanda depolanıyor, üzeri toprakla örtülüyor. Bu ciddi sorunlara sebep oluyordu.



Örneğin, koku meydana getiriyordu. Biliyorsunuz, kuşlar diğer çöpü karıştıran canlılar vardır. Bunlardan kaynaklanan ciddi koku sorunu vardı. Göreve geldiğimiz ilk işlerden birisi Katkı Atık bertaraf Tesis kurmak oldu.

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"Düzce, 7 şiddetinde deprem olsa hiçbir şey olmayacak şehirlerin başında"

Düzce'de yapılan faaliyetlere de değinen Özlü, deprem için yapılan çalışmaları anlattı.

Özlü, "Yüksek katlı yapılaşmaya son verdik" diyen Özlü, "Hiçbir can kaybı olmamasını şuna borçluyuz; deprem yönetmenliklerine harfiyen uyuyoruz. Eski konut stokunu bertaraf ettik. Kentsel dönüşüm bittiği zaman Düzce, Japonya gibi 7 şiddetinde bir deprem olsa hiçbir şey olmayacak şehirlerin başında geliyor." dedi.

Düzce'de yapılan eğitim yatırımları

Düzce'de eğitim alanında da önemli çalışmalar yapıldığını söyleyen Özlü şunları söyledi:

Öncelikle merkezdeki okulları şehrin makul mesafede dışına taşımayı öngördük. Bunu yaparken ikili eğitime son vermeyi hedefledik. Bir merkezdeki tıkanıklığı açmak. Makul mesafede dışarı taşımak. Bunun için üç okul vardı merkezde bunları makul mesafede dışarı taşımak için inşatlarına başladık. Birisi bitti. İkincisi eylül ayı gibi bitecek. Üçüncüsü de inşallah seneye bitecek. Üç okul yaptık, yeni okul yapılmasına vesile olduk diyelim. Bir de öğrencilerimizin ders çalışacağı kütüphaneler inşa ediyoruz.

Yerel seçimlere dair

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde ağır darbe alan 6'lı masa dağılma sürecine girdi ve CHP'de de koltuk savaşları başladı.

Bu durum Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu da karşı karşıya getirdi. Muhalefet kanadı bu sorunlarla boğuşurken, iktidar ise Türkiye için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Düzce'ye ilişkin çalışmaların ardından yerel seçimler hakkında da konuşan ve muhalafette devam eden koltuk kavgasına değinenen Başkan Faruk Özlü, 2024 yerel seçimleri için iddialı olduklarını ve kazanacaklarını söyledi.

Türkiye'de muhalefet sorunu olduğunu da belirten Başkan Özlü, İzmir'i de alacaklarını sözlerine ekledi.

"Yerel seçimlerde büyük bir başarıyı gerçekleştireceğiz"

Yerel seçimler hakkında konuşan Başkan Özlü, şu ifadeleri kullandı:

Bakın 2024 yerel seçimleri geliyor. Biz bu seçimlerde AK Parti olarak büyük bir başarıyı gerçekleştireceğiz.

"Muhalefet koltuk derdine düşmüş durumda"

Biz bir sıfır önde başlıyoruz. Neden? Muhalefetin durumu ortada. Kendi derdine, koltuk derdine düşmüş bir durumda.

"İstanbul, Ankara ve İzmir'i alacağız"