Koronavirüs salgınında en etkili silah olarak görülen aşılamada Düzce yüzde 75’in üzerine çıkarak mavi şehirler arasına girdi.

Okulların açılmasına sayılı günler kala, Düzce’de öğrenciler aşılanmaya devam ediyor.

Gençlerin aşılanması ile Düzce’de aşılanma oranı yüzde 75’in üzerine çıkarak mavi şehirler arasına girdi.

Karadeniz sahillerinin tamamı maviye dönerken, Düzce’de aşılama da devam ediyor.

Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak olan 16 yaşındaki Muhammet Emre Bayraktar, okula gideceği için mutlu olduğunu belirtirken, “Okulumuzu özledik. Bu salgını hep birlikte atlatacağız. Tüm arkadaşlarımı aşı olmaya davet ediyorum” ifadelerinde bulundu.

"BURADA ÇOK YOĞUN ÇALIŞMA GÖSTERDİK"

Düzce’nin mavi şehirler arasına girmesi için çok yoğun çalıştıklarını belirten Düzce il Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, “Yüzde 75’in üzerine çıkarak mavi şehir olduk. Burada çok yoğun çalışma gösterdik. Köy köy gezdik. Fabrikalara gittik. Mobil aşı ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışma yaptı. Bu süreç içerisinde tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Sivil toplum kuruluşlarımıza, basın mensuplarımıza, muhtarlarımıza, yoğun gayret gösteren her kesim ile hedefe ulaşmış olduk. Bundan sonraki kazanımlarımızda sosyal mesafe maske ve kurallarımızla devam etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Düzce maviye döndü: Aşılamada yüzde 75'in üstünde VİDEO









"BU SÜRECİ EL BİRLİĞİ İLE ATLATACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Okulların yüz yüze eğitime başlamasına sayılı günler kaldığını ve kontrolleri sürekli yaptıklarını belirterek, “Okullar ile ilgili çalışmalara sayın valimizin başkanlığında koordinasyon toplantısı yaptık. Birkaç okulumuzu da gezerek incelemelerde bulunduk. Bizim arkadaşlarımız ve milli eğitim müdürlüğündeki görevli unsurlarımız ile birlikte okullarda sağlık üzerinden temizlik üzerinden denetimler yaptık. Öğretmenlerimizin aşılanmalarını takip ediyoruz. Aşı olmayan öğretmenlerimizden haftada çift PCR testi alacağız. Kontrol edilecek takip edilecek bu arkadaşlarımız.

Öğrencilerimizin 15 yaşın üzerindekileri aşılamalarımız devam ediyor. Burada önemli olan kapalı alanlardaki mesafe maske ve hijyen kurallarına uymaya devam etmek. Bunlar olduğu sürece aşılarımızı da yaptırdığımızda ek bir sonuç yaşamadan bu süreci hep birlikte el birliği ile atlatacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

