Düzce polisinden yaşlı adama yardım

Yolun karşısına geçmek isterken zorluk çeken 92 yaşındaki vatandaşın yardımına trafik polisleri yetişti.

Düzce'de yürümekte zorluk çeken ve halk otobüsüne binmek isteyen 92 yaşındaki yaşlı adam, yaya geçidinde beklediği esnada trafik polislerinin dikkatini çekti.

Kucaklayarak karşıya geçirdiler

İHA'nın haberine göre; polisler yanına gittikleri adamı karşıdan karşıya geçirmek için kucaklarına aldı. Bu sırada sürücüler de trafiği durdurdu.

O anlar da çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. Polislerin vefalı davranışı takdir topladı.

"İnsani görevimizdi"

Güzergah üzerinde denetim yaptıkları esnada yaşlı adamı gördüklerini belirten Sivil Trafik Memuru Hüseyin Akyol, "Güzergah üzerinden geçerken vatandaşın birisinin kaldırımda durduğunu gördük. Ekip arkadaşım ile beraber oradaki durumunu fark ettik. Şahsı kucağımıza alarak karşıya geçirdik. Yürüme kabiliyeti biraz zayıftı. Araçlarda tehlike arz ediyordu. Tamamen insani duygusal bir duyguydu." ifadelerini kullandı.

Polisler yaşlı adamı kucaklayarak yolun karşısına geçirdi

"Güzel yürekli arkadaşlar bize gurur veriyor"

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Komiseri Tevfik Akkaya da sosyal medyada görüntüleri görmesinin ardından duygulandıklarını belirterek, "Böyle güzel yürekli arkadaşlarımız ile çalışmamız bizleri sevindiriyor. Onlara sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Görüntüyü sosyal medyada görmemizin ardından çok duygulandık. Arkadaşlar aslında polisliğin gerekliliklerinden birisini yaptı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Böyle güzel yürekli insanlarla çalışmaktan gurur duyuyoruz." dedi.