Düzce Üniversitesi öğretim üyesi depremzede öğrenciye yönelik skandal sözleri nedeniyle görevden alındı Depremzede öğrenciyle arasında geçen ve sosyal medyada yer alan diyalog nedeniyle Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü'nde görevli öğretim üyesi Dr. Ö.S. görevinden uzaklaştırıldı.

Geçtiğimiz ay yaşanan Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 11 ili etkilemiş ve on binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti. 'Asrın felaketi' olarak değerlendirilen depremin ardından sosyal medyada paylaşılan bir ses kaydı herkesi öfkelendirdi.

Depremden etkilenen Malatya'dan derslere uzaktan eğitimle katılan Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencisi Batuhan B., öğretim üyesi Dr. Ö.S. ile insan kaynakları dersi için görüştü. Batuhan B., bir firmanın insan kaynakları birimi ile yapması gereken röportajı deprem nedeniyle yapamadığını söyledi.

"Sanki atom bombası attılar"

Batuhan B., deprem nedeniyle firma olmadığını belirtirken Ö.S. ise

Allah Allah sanki atom bombası attılar.

şeklinde yanıt verdi. Batuhan B. ise hiçbir firma kalmadığı yönünde ısrar etti.

Sosyal medyada tepki yağdı

Konuşmaların sosyal medyada yayınlanmasının ardından tepkiler oluştu.

Görevden uzaklaştırıldı

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü olayla ilgili soruşturma başlatırken şu açıklamada bulundu: