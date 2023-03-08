Düzce Üniversitesi öğretim üyesi depremzede öğrenciye yönelik skandal sözleri nedeniyle görevden alındı

Geçtiğimiz ay yaşanan Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 11 ili etkilemiş ve on binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti. 'Asrın felaketi' olarak değerlendirilen depremin ardından sosyal medyada paylaşılan bir ses kaydı herkesi öfkelendirdi.
Depremden etkilenen Malatya'dan derslere uzaktan eğitimle katılan Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencisi Batuhan B., öğretim üyesi Dr. Ö.S. ile insan kaynakları dersi için görüştü. Batuhan B., bir firmanın insan kaynakları birimi ile yapması gereken röportajı deprem nedeniyle yapamadığını söyledi.
"Sanki atom bombası attılar"
Batuhan B., deprem nedeniyle firma olmadığını belirtirken Ö.S. ise
Allah Allah sanki atom bombası attılar.
şeklinde yanıt verdi. Batuhan B. ise hiçbir firma kalmadığı yönünde ısrar etti.
Sosyal medyada tepki yağdı
Konuşmaların sosyal medyada yayınlanmasının ardından tepkiler oluştu.
Görevden uzaklaştırıldı
Düzce Üniversitesi Rektörlüğü olayla ilgili soruşturma başlatırken şu açıklamada bulundu:
Bir öğrencimiz ile öğretim üyemiz arasında uzaktan eğitim dersi esnasında gerçekleştiği anlaşılan ve tasvip etmemiz mümkün olmayan diyalog sebebiyle ilgili öğretim üyesi hakkında rektörlüğümüz tarafından soruşturma başlatılarak görevinden uzaklaştırılmıştır.