Düzce ve Karabük'te öğrenciler koreografiyle Atatürk'ü andı

Düzce ve Karabük'te öğrenciler koreografiyle Atatürk'ü andı

Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 84'üncü yılında Düzce ve Karabük'te koreografiyle anma töreni düzenlendi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'üncü yılında tüm Türkiye'de özlem ve saygıyla anıldı.

Ülkenin her noktasında farklı görüntüler geldi.

Büyük küçüğü her yaşta vatandaş için 09.05'te hayat dururken saygı duruşunda duygusal anlar yaşandı.

Her noktadan gelen anma törenlerinden bir tanesi de Karabük'te öğrencilerden geldi.

Koreografiyle anıldı

Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin koreografiyle anma etkinliği gerçekleştirdi.

"10 Kasım" ve "1938" yazıldı

Yenice ilçesindeki Kalaycılar İlk ve Ortaokulu öğrencileri de okulun bahçesinde "10 Kasım" ve "1938" koreografisi oluşturdu.

Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıldı

AA'nın haberine göre, öğrenciler, gösteri bitiminde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.