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    Düzce'de 4.2 büyüklüğünde deprem

    Düzce'de saat 22.49'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • 20.07.2022 - 23:03
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 23:10
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    Düzce'de 4.2 büyüklüğünde deprem

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından edinilen bilgiye göre, Düzce merkezde saat 22.49 sıralarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Yerin 16.47 derinliğinde meydana gelen deprem sonrası, olumsuz bir ihbarın alınmadığı bildirildi.

    Çevre illerde de hissedildi

    Deprem, çevre iller olan Bolu, Sakarya ve Zongudak'da da hissedildi.

    Düzce de 4.2 büyüklüğünde deprem #1


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