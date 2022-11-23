Düzce'de 5,9 büyüklüğündeki sarsıntı, 1999 depremini hatırlattı

Sabah saatlerinde kentte meydana gelen deprem, 23 yıl önceki felaketi akıllara getirdi. 1999 depremi, 845 can kaybı ve 4 bin 948 yaralıyla sonuçlandı.

Düzce'de saat 04.08'de deprem meydana geldi.

Merkez üssü Gölyaka ilçesi olan sarsıntının büyüklüğü 5.9 olarak kaydedildi.

Sarsıntıyla birlikte evlerini terk eden vatandaşlar, geceyi dışarıda geçirmek zorunda kaldı.

1999 Düzce depremi

Sabah saatlerinde yaşanan sarsıntı sonrası, akıllara 12 Kasım 1999 Düzce depremi geldi.

30 saniye süren ve saat 18.57'de meydana gelen 7.2 şiddetindeki deprem, merkez üssü Kaynaşlı'yı yerle bir ederken, Bolu'nun bir bölümünde de can ve mal kayıplarına neden oldu.

845 can kaybı, 4 bin 948 yaralı

845 kişinin yaşamını yitirdiği depremde 4 bin 948 kişi yaralandı. 12 bin 939 ev ve 2 bin 450 iş yeri yıkıldı ya da ağır hasar gördü.

23 yıl önceki şiddetli depremde yakınlarını kaybeden ailelerin acıları hâlâ tazeliğini koruyor.

17 kilometre derinlikte yaşandı

Söz konusu depremin derinliği 17 kilometre olarak ölçülürken, Düzce fayının hareketiyle oluşan deprem sonucu bu fayın yaklaşık 45 kilometrelik doğu bölümü kırıldı.

AA'nın aktardığına göre, son depremde 5.9'luk sarsıntı sonrası en büyüğü 4.3 olmak üzere 74 artçı deprem kayıtlara geçti.