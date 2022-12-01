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    Düzce'de askeri personel depremzedelere yardım etti

    Depremde ağır hasar alan evlerde boşaltım çalışmalarında, askeri personeller de vatandaşların eşya taşımasına yardımcı oldu.
    • 01.12.2022 - 17:59
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 18:06
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    Düzce'de askeri personel depremzedelere yardım etti

    Düzce, geçtiğimiz hafta Gölyaka’da meydana gelen 5.9 şiddetindeki depremle sallandı.

    Bölgede yapılan tespit çalışmalarının üzerine hasarlı binalarda yıkım çalışmaları başlatıldı.

    Ağır hasarlı binaların bir yandan yıkımı yapılırken bir taraftan da tahliye işlemleri sürüyor.

    Asker vatandaşlara yardım etti

    Tahliye çalışmaları çerçevesinde şehir dışından gelen askeri personeller de vatandaşlara yardımcı oluyor.

    İHA'nın haberine göre, ağır hasarlı binalara kendi can güvenliklerini alarak giren askeri personeller, eşyaları taşıyor.

    Düzce de askeri personel depremzedelere yardım etti #1

    Düzce de askeri personel depremzedelere yardım etti #2

    Düzce de askeri personel depremzedelere yardım etti #3

    Düzce de askeri personel depremzedelere yardım etti #4


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