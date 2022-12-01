Düzce'de askeri personel depremzedelere yardım etti

Düzce'de askeri personel depremzedelere yardım etti

Depremde ağır hasar alan evlerde boşaltım çalışmalarında, askeri personeller de vatandaşların eşya taşımasına yardımcı oldu.

Düzce, geçtiğimiz hafta Gölyaka’da meydana gelen 5.9 şiddetindeki depremle sallandı.

Bölgede yapılan tespit çalışmalarının üzerine hasarlı binalarda yıkım çalışmaları başlatıldı.

Ağır hasarlı binaların bir yandan yıkımı yapılırken bir taraftan da tahliye işlemleri sürüyor.

Asker vatandaşlara yardım etti

Tahliye çalışmaları çerçevesinde şehir dışından gelen askeri personeller de vatandaşlara yardımcı oluyor.

İHA'nın haberine göre, ağır hasarlı binalara kendi can güvenliklerini alarak giren askeri personeller, eşyaları taşıyor.