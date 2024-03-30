DHA
Yerel seçimler için artık son gün...
Adaylarda yarın yapılacak seçimler öncesi son çalışmalarını sürdürüyor.
Paramotor elektrik tellerine takıldı
Düzce'de Arapçifliği Mahallesi'nde Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Davut Güloğlu'nun havadan tanıtımını yapan Beçhan Esen, rüzgarın da etkisiyle kullandığı paramotorun kontrolünü kaybetti.
Düşmeye başlayan paramotor, elektrik tellerine takıldı.
Tedaviye alındı
Yaralanan pilot, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.
Elektriğin kesilmesinin ardından paramotor Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından tellerden alındı.
Soruşturma başlatıldı
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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