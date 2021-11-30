Kaldırımda bulunan teşhir ürünü çamaşır makinesi, kuvvetli rüzgarın etkisiyle uzun süre sürüklendi. Esnaf makineyi durdurmaya çalışırken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Düzce de kuvvetli rüzgarın etkisinde kalan iller arasında.

Kentin en yoğun olduğu İstanbul Caddesi üzerinden bir beyaz eşya mağazası, teşhir için 3 çeşit beyaz eşyayı mağaza önüne çıkarttı.

RÜZGAR MAKİNEYİ ALDI GÖTÜRDÜ

Kuvvetli rüzgara kapılan bir çamaşır makinesi ise altındaki tekerlekli tablanın da etkisiyle hareket etmeye başladı.

Yürüyen çamaşır makinesini durdurmak için esnaflar dükkanlarından çıktı. Kısa süre içinde durdurulan çamaşır makinesi yine esnaflar tarafından mağazaya teslim edildi.

Düzce'de çamaşır makinesi, kuvvetli rüzgarda sürüklendi

"NE MALA NE DE CANA ZARAR GELDİ"

Çamaşır makinesini yolda yakalayan Gökhan Gürel, "Bugün şehirde kuvvetli bir rüzgar vardı. Yakın illerde de olmuş. Yan komşumuzun çamaşır makinesi yürümeye başlayınca biz de peşinden gittik, makineyi yakaladık. Küçük çocuklar geçiyordu. Onlara denk gelmesin diye çıktık, yakaladık. Ne mala zarar geldi ne de cana zarar geldi. Müşteri vardı içeride, müşterimle ilgileniyordum. Baktım makine gidiyor ben de peşine düştüm. Sonunda da yakaladım." dedi.

"ESNAF ARKADAŞLARIMIZ MAKİNENİN PEŞİNDEN KOŞTULAR"

Mağaza çalışanı Ramazan Dursun; "Kuvvetli rüzgar nedeniyle mağaza önüne çıkarttığımız beyaz eşyalar hareketlenmeye başladı. Yan tarafımızdaki esnaf arkadaşlarımız peşinden koşarak canla başla makineyi yakaladılar. Çevreye zarar vermeden tuttular. Olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların duyarlı olmalarını diliyorum. Ben makinenin hareket ettiğini göremedim. İçeride müşterilerle hareket ediyordum. Bir kalabalık oluştu. Komşular uyarmak için yanımıza geldiler. Onlar zaten müdahale etmişlerdi. Yardımcı oldular sağ olsunlar. Tehlikeyi bu şekilde engellediler. Herhangi bir hasar oluşmadı çok şükür. Arkadaşlar yanıma geldiğinde öncelikle çevreye zarar verdi diye korktum. Ürün önemli değil yenisi gelir. Önemli olan bir insana zarar vermemesiydi. Çok şükür o da olmadı." diye konuştu.