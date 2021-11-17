Güvenlik kameralarınca kaydedilen deprem anlarında, insanların panik içinde bulundukları yerden koşarak uzaklaştıkları görüldü.

Düzce'de deprem meydana geldi.

Yerin 18 kilometre derinliğinde yaşanan depremin büyüklüğünü AFAD 5.0, Kandilli Rasathanesi ise 5.3 olarak duyurdu.

DEPREM ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ

İstanbul, Sakarya, Bursa gibi çevre kentlerde hissedilen sarsıntı anı, Düzce'de bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

SARSINTI VE PANİK ANLARI

Depremin başlamasıyla birlikte bazı ürünlerin yere düştüğü ve dükkandaki bir kişinin panikle dışarı kaçtığı görülüyor.

Düzce'de deprem anı kameraya yansıdı ViDEO

ARKALARINA BAKMADAN BİNAYI TERK ETTİLER

Diğer görüntülerde bir ofiste oturan üç kişinin, deprem hissedilir hissedilmez yerlerini hızla terk ettiği anlar kaydedildi.

İnsanların, arkalarına bakmadan binayı terk etme anları saniye saniye kameraya yansıdı.