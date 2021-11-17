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- Düzce'de deprem anı kameraya yansıdı
Düzce'de deprem anı kameraya yansıdı
Güvenlik kameralarınca kaydedilen deprem anlarında, insanların panik içinde bulundukları yerden koşarak uzaklaştıkları görüldü.
- Haber Merkezi
- 17.11.2021 - 16:23
- Güncelleme : 17.11.2021 - 16:39
Düzce'de deprem meydana geldi.
Yerin 18 kilometre derinliğinde yaşanan depremin büyüklüğünü AFAD 5.0, Kandilli Rasathanesi ise 5.3 olarak duyurdu.
DEPREM ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ
İstanbul, Sakarya, Bursa gibi çevre kentlerde hissedilen sarsıntı anı, Düzce'de bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
SARSINTI VE PANİK ANLARI
Depremin başlamasıyla birlikte bazı ürünlerin yere düştüğü ve dükkandaki bir kişinin panikle dışarı kaçtığı görülüyor.
Düzce'de deprem anı kameraya yansıdı ViDEO
ARKALARINA BAKMADAN BİNAYI TERK ETTİLER
Diğer görüntülerde bir ofiste oturan üç kişinin, deprem hissedilir hissedilmez yerlerini hızla terk ettiği anlar kaydedildi.
İnsanların, arkalarına bakmadan binayı terk etme anları saniye saniye kameraya yansıdı.