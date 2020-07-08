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    Düzce'de drone ile maske denetimi yapıldı

    Düzce'de koronavirüs tedbirleri kapsamında polis, drone ile maske denetimi yaptı.
    • AA & Ensonhaber
    • 08.07.2020 - 18:18
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    Düzce'de drone ile maske denetimi yapıldı

    Düzce'de koronavirüs tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor...

    Düzce İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların yoğun olduğu bölgeleri belirleyerek maske denetimi gerçekleştirdi.

    Düzce'de drone ile maske denetimi yapıldı- İZLE

    DRONE İLE MASKE KONTROLÜ

    Yaya yoğunluğunun en fazla olduğu İstanbul, Anıtpark ve Gaziantep caddelerinde drone ile uçuş gerçekleştiren ekipler, hem sosyal mesafe hem de maske denetimlerini sürdürüyor.

    Düzce'de drone ile maske denetimi yapıldı #1

    Düzce'de drone ile maske denetimi yapıldı #2

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