- En Son Haber
- Gündem Haberleri
- Düzce'de drone ile maske denetimi yapıldı
Düzce'de drone ile maske denetimi yapıldı
Düzce'de koronavirüs tedbirleri kapsamında polis, drone ile maske denetimi yaptı.
- AA & Ensonhaber
- 08.07.2020 - 18:18
Düzce'de koronavirüs tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor...
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların yoğun olduğu bölgeleri belirleyerek maske denetimi gerçekleştirdi.
Düzce'de drone ile maske denetimi yapıldı- İZLE
DRONE İLE MASKE KONTROLÜ
Yaya yoğunluğunun en fazla olduğu İstanbul, Anıtpark ve Gaziantep caddelerinde drone ile uçuş gerçekleştiren ekipler, hem sosyal mesafe hem de maske denetimlerini sürdürüyor.