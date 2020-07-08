Düzce'de koronavirüs tedbirleri kapsamında polis, drone ile maske denetimi yaptı.

Düzce'de koronavirüs tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor...

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların yoğun olduğu bölgeleri belirleyerek maske denetimi gerçekleştirdi.

Düzce'de drone ile maske denetimi yapıldı- İZLE

DRONE İLE MASKE KONTROLÜ

Yaya yoğunluğunun en fazla olduğu İstanbul, Anıtpark ve Gaziantep caddelerinde drone ile uçuş gerçekleştiren ekipler, hem sosyal mesafe hem de maske denetimlerini sürdürüyor.