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- Düzce’de eğitime 1 gün ara verildi
Düzce’de eğitime 1 gün ara verildi
Düzce Valisi Cevdet Atay, yarın okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu ve kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını belirtti.
- 23.11.2022 - 21:19
- Güncelleme : 23.11.2022 - 21:35
Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntı, birçok ilde de hissedildi.
Deprem sonrasında Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
Eğitim ve öğretime 1 gün ara
Vali Atay açıklamasında; il genelindeki tüm eğitim kurumlarında, 24 Kasım 2022 tarihinde, eğitim-öğretime 1 günlük ara verildiğini duyurdu.
İHA'nın haberine göre Düzce Valisi Cevdet Atay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“İlimizde yaşanan deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 24 Kasım 2022 tarihinde eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca Kamuda çalışan engelli ile hamile personel de idari izinli sayılacaktır.”