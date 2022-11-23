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Düzce’de eğitime 1 gün ara verildi

Düzce’de eğitime 1 gün ara verildi

Düzce Valisi Cevdet Atay, yarın okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu ve kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını belirtti.