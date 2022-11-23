Petrol
84.94
-3.89%
Euro
19.3714
1.01%
Dolar
18.6191
0.07%
Altın
1.047
0.61%
Borsa
4854
1.54%
Bitcoin
313.265
1.64%
BTXN Coin
5.97
2.05%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 17 C

    Düzce’de eğitime 1 gün ara verildi

    Düzce Valisi Cevdet Atay, yarın okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu ve kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını belirtti.
    • 23.11.2022 - 21:19
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 21:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Düzce’de eğitime 1 gün ara verildi

    Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Sarsıntı, birçok ilde de hissedildi.

    Deprem sonrasında Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

    Eğitim ve öğretime 1 gün ara

    Vali Atay açıklamasında; il genelindeki tüm eğitim kurumlarında, 24 Kasım 2022 tarihinde, eğitim-öğretime 1 günlük ara verildiğini duyurdu.

    İHA'nın haberine göre Düzce Valisi Cevdet Atay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    “İlimizde yaşanan deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 24 Kasım 2022 tarihinde eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca Kamuda çalışan engelli ile hamile personel de idari izinli sayılacaktır.”

    Düzce’de eğitime 1 gün ara verildi #1

    Düzce’de eğitime 1 gün ara verildi #2


    Para kazanmanın robotik sistemini açıklıyor!
    Advertorial

    Para kazanmanın robotik sistemini açıklıyor!

    Göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı! Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den iddialı ayna paylaşımı
    Medya

    Göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı! Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den iddialı ayna paylaşımı

    İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı
    Yaşam

    İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı

    Görüş Bildir