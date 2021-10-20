Euro
10.8436
0.16%
Dolar
9.307
0.14%
Altın
530.89
0.43%
Borsa
1.43
0%
Bitcoin
595.110
1.51%
EXEN Coin
20.94
1.45%
12ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 12 C

    Düzce'de ekipler, çikolata kutusuna saklanmış esrar ele geçirdi

    Akçakoca ilçesinde, yolcu otobüsünde arama yapan narkotik ekipleri, bir valizin içinde çikolata kutusuna saklanmış esrasları buldu. Olay sonrası valizin sahibi göz altına alındı.
    • İHA
    • 20.10.2021 - 05:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Düzce'de ekipler, çikolata kutusuna saklanmış esrar ele geçirdi

    Türkiye'nin dört bir yanında uyuşturucuyla mücadele hız kesmeden devam ederken, tacirlerine ise göz açtırılmıyor.

    Düzce’nin Akçakoca ilçesinde Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri narkotik köpeği ile yol kontrol uygulaması yaptı.

    Uygulama noktasına gelen şehirlerarası otobüste arama yapan ekipler, N. S. isimli şahsın valizine narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine valizi aramaya başladılar.

    ÇİKOLATA KUTUSU İÇİNDE SAKLI ESRAR BULUNDU

    Valizde çikolata kutusunun içerisinde 5 fişek halinde 9,1 gram ve sarılmaya hazır vaziyette 9,3 gram toplamda ise 18.4 gram kubar esrar maddesi yakaladılar.

    Gözlem altına alınan N.S. isimli şahıs, işlemleri tamamlanmak ve mahkemeye çıkartılmak üzere Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

    Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

    Düzce de ekipler, çikolata kutusuna saklanmış esrar ele geçirdi #1

    Düzce de ekipler, çikolata kutusuna saklanmış esrar ele geçirdi #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir