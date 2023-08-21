Düzce'de EYT'liler mevlid okuttu, pilav dağıttı Emekliliği hak edenler için Yığılca’da mevlid programı düzenlendi. Katılımın yoğun olduğu programa Yığılca protokolü de emeklileri yanlış bırakmadı.

İHA

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) düzenlemesini talep edenlerin uzun zaman önce başlattığı sürece olumlu yanıt geldi.

Bu imkandan ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı ve toplamda kademeli olarak 5 milyon kişinin emekli edileceği hesaplandı.

Düzenleme 3 Mart Cuma günü Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlandı.

EYT'lilerin sevinci sürüyor: Mevlid okuttular

EYT'li vatandaşları sevindiren gelişmenin ardından maaşlar hesaplara yatmaya başladı.

Hal böyle olunca konuyla ilgili şaşırtan görüntüler de gelmeye başladı.

Bunlardan biri de Düzce'de yaşandı.

Yeniden düzenlenen emeklilik kanunu ile Mart ayında emekliliği hak eden Yığılca'dan yaklaşık 800 kişi için Yağcılar Köyü’nde mevlid programı düzenlendi.

Katılanlara pilav ikram edildi

Köy konağında düzenlenen mevlid programına kanun ile emeklilik hakkı kazananlar ile siyasi partilerin Yığılca İlçe başkanları, protokol üyeleri katıldı.

Mevlid programının sonunda ise katılanlara pilav ikram edildi.