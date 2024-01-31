Düzce'de skandal görüntüler tepki çekmişti...
Mergiç Mahallesi'ndeki bir fırında tezgahtar olarak çalışan kadın, pişmeye gidecek olan üzerleri açık kurabiyelerin bulunduğu tepsilerin takılı olduğu rafların üzerine çizmeleriyle bastı.
Videoyu paylaştı
Kadın, o anlara ilişkin videoyu sosyal medya hesabında paylaşarak, "Tezgahtarlıkta ne var Allah aşkına diyorlar ama" mesajıyla paylaştı.
Kadının paylaşımı tepki çekti.
Paylaşımın ardından Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, fırına giderek denetim ve inceleme başlattı.
Soruşturma başlatıldı
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, dün bir fırında, "vatandaşın sağlığını tehlikeye atacak derecede müstehcen hareketler yapıldığı" görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Gözaltına alındılar
Kolluk güçlerine gözaltı talimatı verildiği aktarılan açıklamada, yapılan inceleme sonrası videodaki faillerinden birinin yurt dışında bulunduğu, iki şüphelinin ise dün akşam saatlerinde gözaltına alındığı kaydedildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış