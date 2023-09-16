Düzce'de hamsi 20 TL'ye düştü Yaşanan hamsi bereketi, tezgahlarda fiyatı düşürdü. Düzce'deki balıkçı, hamsinin kilosunun 20 liraya düşürdüklerini söyledi.

İHA

Karadeniz'de bu sezon hamsi bolluğu yaşanıyor.

Düzce'de de vatandaşların en çok tercih ettiği balık türü hamsi olunca fiyatlar dibi görmeye başladı.

Hamsinin kilosu 20 TL'ye düştü

Kilosu 20 liraya kadar düşen hamsi, vatandaşlar tarafından severek tüketiliyor.

2 tona yakın hamsiyi vatandaşlar yiyebilsin diye 20 liraya kadar düşürdüklerini belirten Balıkçı Tuncay Kılıç, şu ifadeleri kullandı;

"2 tona yakın hamsimiz var"

Karadeniz'de hamsi bolluğu yaşanıyor. Düzceliler'de hamsiyi çok sevdiği için bugün tezgahımızda bizlerde herkes hamsiyi yiyebilsin diye 20 liraya düşürdük. Bunu sadece biz yapıyoruz. Herkes yiyebilsin diye böyle bir uygulama yaptık. Yaklaşık 2 tona yakın hamsimiz var. Düzcelilere ucuz ve kaliteli hamsi ulaştırıyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)