Düzce'de hayatını kaybeden polis memuru Birol Özcan için tören düzenlendi

İHA

Yaklaşık 1.5 ay önce, kanındaki enfeksiyonun sebebiyle beyne pıhtı atmasına sonucu yoğun bakıma alınan ve Düzce Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Birol Özcan, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nde Özcan'ın mesai arkadaşları ve yakınlarının katılımıyla tören gerçekleştirildi.

MESLEKTAŞLARININ OMUZLARINDA MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Törene Düzce Valisi Selçuk Aslan ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder de katıldı. Saygı duruşunun ardından Birol Özcan'ın özgeçmişi okundu ve dualar edildi.

Törende, polis memuru Birol Özcan'ın naaşı meslektaşlarının omuzlarında memleketi Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ballıca köyüne uğurlandı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Törende eşi Ayşe Özcan ve çocukları gözyaşlarına hakim olamazken, duygusal anlar yaşandı.

Polis memuru Birol Özcan'ın cenazesi, yarın Ballıca köyünde öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.