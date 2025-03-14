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İHA

Düzce’nin Gümüşova ilçesinde 5 araç sürücüsü, araçlarını yol kenarına park ederek müzik açıp yolda oynamaya başladı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti.

ARAÇ SÜRÜCÜLERİNİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Polis ekipleri, karayolunda uygunsuz şekilde park yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçların olduğu görüntülere istinaden yapılan incelemelerde, ihlali gerçekleştiren 5 araç sürücünü tespit etti.

24 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

Tespit edilmiş araç sürücülerine, Karayolları Trafik Kanunun muhtelif maddelerini ihlalden toplam 24 bin 895 TL idari trafik cezası uygulandı.

Ayrıca, sürücülerin sağlık raporu alınana kadar sürücü belgelerine de el konuldu.