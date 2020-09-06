Düzce'de kaz ile köpeğin örnek arkadaşlığı

Düzce'de kaz ile köpeğin dostluğunda yaşanan sıcak görüntüler görenlerin ilgisini çekiyor.

Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Aktaş köyünde oturan 83 yaşındaki Lütfi Çakır ile eşi 70 yaşındaki Hatice Çakır, 6 aylık olan ve ‘Rocy’ ismini verdikleri köpekleri ile 7 aylık ‘Endam’ ismini verdikleri kazlarına birlikte bakıyorlar.

BİRLİKTE BÜYÜYÜP, BİRLİKTE OYNUYORLAR

Doğduklarından bu yana bir arada büyüyen kaz ve köpek, birbirine alışınca oyun oynamaya başladı.

Kaz bulduğu her fırsatta köpeğin yanına giderek, hem kaşıyor hem oyunlar oynuyor. Kaz ile köpeğin oyununu gören Lütfi Çakır da o anları cep telefonuyla görüntüledi.

KAZLA KÖPEĞİN DOSTLUĞU BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Herkese örnek olacak sıcacık görüntülerin yaşandığı kaz ile köpeğin dostluğunu sosyal medya hesabına yükleyen Lütfi-Hatice Çakır çiftinin videosu beğeni yağmuruna tutuldu.

Köpek ve kazın dostluğu görenleri şaşırtıyor VİDEO