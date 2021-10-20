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- Düzce'de kiralık bisikleti tekmeleyen genç kameraya yansıdı
Düzce'de kiralık bisikleti tekmeleyen genç kameraya yansıdı
Akıllı bisikleti ücretsiz kullanmak isteyen ancak başarılı olamayan genç, bisiklete zarar verdi.
- İHA
- 20.10.2021 - 10:39
- Güncelleme : 20.10.2021 - 12:09
Düzce Belediyesi'nin sunduğu bisikletlerden birini uygulamayı kullanmadan almak isteyen genç, hareket ettiremeyince duruma tepki gösterdi.
TEKMEYLE DEVİRMEYE ÇALIŞTI
Arkadaşının kendisine uzattığı montu giyen genç, bisikelte döner tekme attı.
O anlar ise bölgedeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
BELEDİYEDEN TEPKİ PAYLAŞIMI
Belediye o anları sosyal medyada paylaşarak “Farklılığınız iyilik olsun! Çünkü, kötülerden çok var” ifadelerine yer verdi.
Düzce'de kiralık bisikleti tekmeleyen genç kameraya yansıdı ViDEO