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    Düzce'de kiralık bisikleti tekmeleyen genç kameraya yansıdı

    Akıllı bisikleti ücretsiz kullanmak isteyen ancak başarılı olamayan genç, bisiklete zarar verdi.
    • İHA
    • 20.10.2021 - 10:39
    • Güncelleme : 20.10.2021 - 12:09
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    Düzce'de kiralık bisikleti tekmeleyen genç kameraya yansıdı

    Düzce Belediyesi'nin sunduğu bisikletlerden birini uygulamayı kullanmadan almak isteyen genç, hareket ettiremeyince duruma tepki gösterdi.

    TEKMEYLE DEVİRMEYE ÇALIŞTI

    Arkadaşının kendisine uzattığı montu giyen genç, bisikelte döner tekme attı.

    O anlar ise bölgedeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    BELEDİYEDEN TEPKİ PAYLAŞIMI

    Belediye o anları sosyal medyada paylaşarak “Farklılığınız iyilik olsun! Çünkü, kötülerden çok var” ifadelerine yer verdi.

    Düzce'de kiralık bisikleti  tekmeleyen genç kameraya yansıdı ViDEO

    Düzce de kiralık bisikleti tekmeleyen genç kameraya yansıdı #1

    Düzce de kiralık bisikleti tekmeleyen genç kameraya yansıdı #2

    Düzce de kiralık bisikleti tekmeleyen genç kameraya yansıdı #3

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