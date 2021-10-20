Akıllı bisikleti ücretsiz kullanmak isteyen ancak başarılı olamayan genç, bisiklete zarar verdi.

Düzce Belediyesi'nin sunduğu bisikletlerden birini uygulamayı kullanmadan almak isteyen genç, hareket ettiremeyince duruma tepki gösterdi.

TEKMEYLE DEVİRMEYE ÇALIŞTI

Arkadaşının kendisine uzattığı montu giyen genç, bisikelte döner tekme attı.

O anlar ise bölgedeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.



BELEDİYEDEN TEPKİ PAYLAŞIMI

Belediye o anları sosyal medyada paylaşarak “Farklılığınız iyilik olsun! Çünkü, kötülerden çok var” ifadelerine yer verdi.

Düzce'de kiralık bisikleti tekmeleyen genç kameraya yansıdı ViDEO











