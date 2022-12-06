Düzce'de konteyner kentlere yerleşilmeye yarın başlanacak

Depremzedelerin acil barınma ihtiyacının karşılanması adına bölgede yapılan konteynerler hız kesmeden devam ediyor. Öte yandan ağır hasarlı yapıların yıkımı da sürüyor.

Düzce'de depremin ardından yaralar sarılıyor.

23 Kasım'da yaşanan 5.9 şiddetindeki deprem, bölgede hasara neden olmuştu.

Binalarında ağır hasar olan vatandaşlar ilk gece sokakta beklemişti. Devletin tüm imkanlarını seferber etmesiyle ilk olarak çadır kent kuruldu.

Konteyner kurulumu başladı

Ardından AFAD eliyle konteyner kurulumuna geçildi.

Kent merkezi, Gölyaka, Çilimli, Cumayeri, Gümüşova ve Kaynaşlı ilçelerinde konteyner kurulumu gerçekleştirildi.

Son kontroller ve temizlikler yapıldı

Altyapı ve üstyapısı tamamlanan konteyner kent yaşam alanlarına yerleştiren 260 konteyner, ailelere teslim edilmek üzere hazır hale getirildi.

Çilimli ilçesinde kurulan içinde çocuk parkı, oturma ve dinlenme alanlarının bulunduğu 40 konteynerin son kontrolleri ve temizlikleri yapıldı.

İlk yerleşime yarından itibaren başlanacak.

Ağır hasarlı yapıların yıkımı sürüyor

Kent genelinde acil yıkım kararı alınan bina, ev ve camilerin de yıkımları sürüyor.

AA'nın aktarımına göre; bazı bölgelerde yıkımlara yeni başlanırken, yıkılan bazı bina ve camilerde moloz kaldırma işlemleri yapılıyor.