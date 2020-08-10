Düzce'de köylüler gönüllü can kurtaranlık yapıyor

Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Kalkın köyü ve Hemşin köyü gençleri artan boğulma vakaların önüne geçebilmek için gönüllü cankurtaranlık yapmaya başladı.

Karadeniz’in cilvesi olan çeken akıntı son haftalarda boğulma vakalarını arttırdı. Cankurtaranlar vakaların önüne geçebilmek için canla başla çalışmalarını sürdürürken, Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Kalkın köyü plajında köylü gençler gönüllü can kurtaranlık yapmaya başladı.

BÖLGEDE YAŞAYAN GENÇLER, UYARILARIYLA VATANDAŞLARI HAYATTA TUTUYOR

Akçakoca Kaymakamlığı tarafından plajda görevlendirilen 1 cankurtarana destek vermek için bölge gençleri de uyarılarda bulunuyor. Yaz kış Karadeniz'e giren gençler, denizin neresinde çeken akıntı olduğunu neresinde boğulma vakalarının olduğunu bildikleri için plajda vatandaşların güvenliğini koruyor.

Boğulma vakaları gençleri gönüllü cankurtaranlığa yönlendirdi- İZLE

"VATANDAŞLARIMIZIN YARDIMINA KOŞMAK İÇİN GÖNÜLLÜ CANKURTARANLIK YAPIYORUZ"

Sezon boyunca büyük bir boğulma vakasının yaşanmadığı Kalkın plajında gönüllü cankurtaranlık yapan Berkan Tütüncü, “Vatandaşlarımızın yardımına koşmak için gönüllü cankurtaranlık yapıyoruz burada arkadaşlarla birlikte. 5 kişiyiz toplamda. Akçakoca Kalkın plajındayız. Vatandaşlarımızı bize emanet olarak plaja davet ediyoruz. Akçakoca’da son günlerde boğulma vakaları arttı. Ama şu an allaha şükür burada boğulma vakamız olmadı şu ana kadar. Kaymakamlıktan görevli cankurtaran arkadaşımız var burada. Bizde Kalkın köyünün gençleri olarak arkadaşımıza yardıma geliyoruz. Yaz kış denize giriyoruz burada. Bu bölgenin insanıyız. Artık bir dünya markası olan Kalkın plajına misafirlerimizi bekliyoruz” dedi.

1’i resmi olmak üzere toplam 5 cankurtaran ile Kalkın plajında vatandaşlar daha rahat şekilde denize girebiliyor.