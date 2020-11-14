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- Düzce'de maske takmayan bir genç, bekçilerden koşarak kaçtı
Düzce'de maske takmayan bir genç, bekçilerden koşarak kaçtı
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında denetim yapan bekçileri gören maskesiz genç, koşarak kaçtı. Kovalamaca sonucu yakalanan gence 900 TL para cezası kesildi.
- İHA
- 14.11.2020 - 16:39
- Güncelleme : 14.11.2020 - 16:40
Ülke genelinde artan vakalar nedeniyle alınan tebdirlere yönelik sıkı denetimler devam ediyor.
Düzce'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında maske ve sosyal mesafe denetiminde yaşanan ilginç anlar kameralara yansıdı.
MASKESİZ GENÇ KAÇTI, BEKÇİ KOVALADI
İstanbul Caddesi üzerinde maske takmayan bir genç karşısında bekçileri görünce önce arkasını döndü. Ardından bekçiler yanına gittiği sırada bir anda arkasını dönerek kaçtı.
Düzce'de maske takmayan genç bekçilerden koşarak kaçtı İZLE
900 LİRA CEZA KESİLDİ
Bekçiler kaçan 2005 doğumlu S.S.'yi yakalayarak maske takma kuralına uymadığı için 900 lira para cezası uygulandı.
Bekçilerin "ceza yazmayacağım dediğim halde niye kaçıyorsun" demesi dikkatlerden kaçmadı.
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