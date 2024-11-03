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Düzce'de motosiklet kazasında yaralanan sürücüye yoldan geçen doktor müdahale etti

Düzce'de motosiklet kazasında yaralanan sürücüye yoldan geçen doktor müdahale etti Düzce'de refüje çarpan motosiklet sürücüsü yola savrularak ağır yaralandı. Kalbi ve nabzı atmayan yaralı şahıs, yoldan geçen bir doktorun müdahalesiyle hayata döndü.