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Düzce'de motosiklet sürücüsü sokak köpeğine çarpmamak için kaza yaptı

Düzce'de motosiklet sürücüsü sokak köpeğine çarpmamak için kaza yaptı Düzce'de başıboş sokak köpekleri yine bir faciaya yol açıyordu. Sokak köpeğine çarpmamak için yönünü değiştirmek isterken motosikletin üzerinden yola savrulan kurye yaralandı.