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    Düzce'de deprem sonrası okullara 1 hafta ara verildi

    Gölyaka'da yaşanan deprem sonrasında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların 1 hafta tatil edildiğini açıkladı. Buna göre okullar 5 Aralık'ta açılacak.
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2022 - 16:50
    • Güncelleme : 26.11.2022 - 17:02
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    Düzce'de deprem sonrası okullara 1 hafta ara verildi

    Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki vatandaşlar, 23 Kasım günü sarsıntı ile uyandı.

    Saat sabaha karşı 04.08 sularında yaşanan depremin büyüklüğü 5.9 olarak ölçüldü.

    Yaşanan sarsıntı, İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

    Yaşanan felakette yaralı sayısı yaklaşık olarak 100 civarına çıktı. Depremden etkilenen evler ise bakanlar tarafından incelendi.

    Olay sonrasında Düzce Valisi Cevdet Atay kentte eğitim ve öğretime 2 gün ara verildiğini duyurmuştu.

    Okullara 5 Aralık'a kadar ara verildi

    Olay sonrasında eğitim öğretim ile ilgili bir açıklama da Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi.

    Mahmut Özer, okulların tekrar tatil edildiğini duyurdu. Okullara bir hafta ara verildiğini açıklayan Bakan Özer, "Okullar 5 Aralık'ta eğitime başlayacak" dedi.

    Düzce de deprem sonrası okullara 1 hafta ara verildi #1

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