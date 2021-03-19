Düzce’nin Bahçeşehir Bağlantı yolunda şüpheli hareketlerde bulunan sürücüye polis ekipleri dur ihtarında bulundu. ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücü başka bir araca çarparak takla attı.

Düzce'de Bahçeşehir Bağlantı yolunda meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre, Ender Y. idaresindeki 81 AAY 694 plakalı Mazda marka otomobil, Yahyalar Mahallesi’nde şüpheli hareketleri sonrasında polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi.

Sürücü ‘dur’ ihtarına uymayıp Yahyalar köprüsünde elektrik direğine çarpmasına rağmen hızla kaçmaya devam etti.

DUR İHTARINA UYMADI, KAZA GEÇİRDİ

Bahçeşehir Bağlantı yolundan Düzce istikametine seyir halinde iken Muhsin Yazıcıoğlu bulvarında Barış G. idaresindeki 81 BG 681 plakalı Hyundai marka otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybeden Ender Y., kaldırıma çarparak takla attı. Takla atan otomobil sürücüsü polis ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkartılırken, gözaltına alınmamak için güçlük çıkarttı.

Düzce'de polisin dur ihtarına uymayan sürücü takla attı VİDEO

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GÖZALTINA ALTINDI

Polis arabasına güçlükle alınan sürücü Ender Y. gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Kaza nedeni ile tek şeritten devam eden trafik, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.