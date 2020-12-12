Düzce’de ekipler evinde televizyon bulunmadığı için kısıtlamadan haberi olmayan yaşlı kadına önce fırından ekmek aldı daha sonra ekip arabasıyla evine bıraktı.

Düzce’de polisin şefkati yürekleri ısıttı...

Koronavirüs salgını nedeni ile uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında evinde televizyon olmayan ve kısıtlamadan haberi olmayan yaşlı kadın ekmek almak için sokağa çıktı.

KISITLAMADAN HABERİ OLMAYAN YAŞLI KADININ İMDADINA POLİS YETİŞTİ

Kısıtlamadan bir haber olan yaşlı kadını denetleme yapan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri fark etti. Ekmek fırını önünde bekleyen yaşlı kadının yanına giden polis ekipleri, yaşlı kadının eşinin yatalak olduğu ve ekmek almak için beklediğini öğrendi.

Ekipler kadına yardımcı olarak, ekmek fırınına giderek ekmeklerin ücretlerini ödedi. Sıcak ekmekler çıkarak paketlendi ve polis ekipleri tarafından yaşlı kadına verildi.

"BU ABLAMIZ HER GELDİĞİNDE EKMEĞİNİ VERİN"

Emniyet mensupları fırıncıya ayrıca “Bu ablamız her geldiğinde ekmeğini verin. Parası olmasa da verin biz karşılarız” dediler.

Polis ekiplerinin şefkatine teşekkür ederek yanıt veren yaşlı kadın, daha sonra evine polis arabası ile bırakıldı.