Düzce'de selin oluşturduğu tahribat, gün ağarınca ortaya çıktı

Şiddetli sağanak nedeniyle taşan dereler yollarda ve köprülerde büyük hasar oluştururken, herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Düzce'de sağanak nedeniyle Kıran Deresi taştı.

Derenin taşması sonucu Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Uğurlu köylerine ulaşım sağlanan yolda göçük meydana geldi.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, hızla bölgeye hareket etti.

ALTERNATİF YOLLAR AÇILDI

Ekipler, iş makineleri yardımıyla köylere ulaşmak için alternatif yol açmak için çalışma başlattı.

Köylerde bulunan ve evlerini su basan bazı vatandaşların evlerinin üst katına çıkarak yetkililere haber verdiği öğrenildi.

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KRİZ MASASI KURULDU

Çilimli ilçesine bağlı Mısırlı ve Kırkharman köylerinde de etkili olan sağanak nedeniyle dere taşması ihtimaline karşı vatandaşlar güvenli bölgelere gitti.

Ayrıca AFAD ve bazı arama kurtarma dernekleri ekipleri, bölgede hazırlık yapıyor.

Düzce Valiliği tarafında oluşturulan kriz masasına gelen ihbarların değerlendirildiği öğrenildi.





"HERHANGİ BİR CAN KAYBI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Selden zarar gören Esmahanım, Uğurlu, Mısırlık, Kırkharman, Boğaziçi ve Akçakoca bölgelerinde incelemelerde bulunan Düzce Valisi Cevdet Atay, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, bölgede yaşayanlara geçmiş olsun dileklerini ileterek can kaybının söz konusu olmadığını söyledi.

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"SORUNLAR KISA ZAMANDA GİDERİLİR"

Yağışın geniş bir alanda etkili olduğunu anlatan Vali Atay, "Allah'a hamdolsun hiçbir vatandaşımızın burnu kanamadı. Herhangi bir can kaybı söz konusu değil. Bizi sevindiren taraf bu. Ama elbette ki yollarımıza, köprülerimize zararları söz konusu. Bunlar kısa zamanda giderilir. Uğurlu, Esmahanım ve Dilaver köyümüzde incelemeler yaptık. Oradaki durumu kendi gözlerimizle bire bir gördük." diye konuştu.

YAĞIŞLARDAN SONRA HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Ekiplerin yaklaşık 7 saattir sorun olan bölgelerde çalışmalar yürüttüğünün altını çizen Vali Atay, şöyle konuştu:

"Tüm ekiplerimiz yaklaşık 6-7 saattir olay yerinde. Kaymakamlarımız kriz merkezlerimizin başında olayları bire bir takip ettiler. Yarın arkadaşlarımız yağışlar bittikten sonra gerekli hasar tespit çalışmalarını yaparlar. Kısa zamanda neticelenir."