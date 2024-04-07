Düzce'de sürücüleri maske takarak uyardı: ‘Bana iş çıkarma' Tatil için yollara düşen sürücüler için yol kenarında, "Hızlı gitme, bana iş çıkarma" yazılı pankart açan motokurye, vatandaşları uyardı.

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DHA

Bayram tatili için vatandaşlar yollara düşmeye başladı.

Ancak dikkatsizlikler ve kural ihlalleri, tatil planlarına gölge düşürdü.

Tatilin ilk gününden yurt genelinde 651 trafik kazası yaşandı, 9 kişi de hayatını kaybetti.

Sürücülere ilginç uyarı

Kazaların önlenmesi adına da trafik polisleri görev başına geçerek denetimlerine başladı.

Farkındalık oluşturmak adına ekiplerin yanı sıra bir vatandaş da yola çıkarak sürücüleri uyardı.

Maske takarak eylem yaptı

Düzce'de yaşanan olayda, motokuryelik yapan Resul Gür, sürücülerin kurallara uyması konusunda ilginç bir eyleme imza attı.

Yüzüne V For Vendetta maskesi takıp, eline de tırpan alan Gür, Anadolu Otoyolu üzerindeki tesislerde dolaştı.

'Bana iş çıkarma'

Gür üzerinde, ‘Emniyet kemeri tak. Hızlı gitme, bana iş çıkarma’ yazılı pankartı vatandaşlara okuttu.

Ayrıca trafik uygulaması yapan polislerin de yanına giderek, vatandaşlara uyarıda bulundu. Vatandaşlar Gür’ün bol bol fotoğraf ve videolarını çekerek ilgi gösterdi.

"Şeker bayramı şeker gibi geçsin"

Amacının farkındalık oluşturmak olduğunu ifade eden Resul Gür, “Ben motokuryelik yapıyorum. Ben ve arkadaşlarım sık sık kaza tehlikesi atlatıyoruz. Çok sayıda arkadaşımız da hayatını kaybetti. Buradan hayatını kaybeden arkadaşlarımızı rahmetle anıyorum. Ramazan Bayramı’nın diğer adı da şeker bayramı. Şeker bayramı şeker gibi geçsin diye böyle bir farkındalık çalışması yapmak istedim.” dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)