Düzce'de toz taşınımı oto yıkamacıların yüzünü güldürdü Kent genelinde etkili olan yağmur ve toz taşınımı sebebiyle araçlarının üzeri çamurla kaplanan sürücüler oto yıkamacılarda yoğunluğa sebep oldu.

İHA

Düzce'de toz bulutunun ardından etkili olan kısa süreli yağışı, hem günlük yaşamı olumsuz etkiledi hem de araçların üzerini çamurla kapladı.

Araçları çamurla kaplanan sürücülerin bazıları gece saatlerinde araçlarını yıkarken, bazıları ise soluğu oto yıkamacılarda aldı.

"Gece hava durumu da müsaitken arabamı yıkadım"

Aracını yıkayan Aykut Ekinci, "Gündüz saatlerinde Afrika'dan gelen toz ile birlikte yağan yağmur araçların üzerini çamur yaptı. Yarın da işlerimiz var. Gece hava durumu da müsaitken arabamı yıkadım." dedi.

Oto yıkamacılarda yoğunluk oluştu

Aracını çamurdan arındırarak temizletmek isteyen bazı araç sahipleri ise oto yıkamacıların yolunu tuttu.

"Sene de bir hafta böyle bir olayla karşılaşıyoruz"

Oto yıkamacı Evren Eser, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Keşke iş yerimize her gün bu kadar araç gelse. Tabii her gün böyle olmuyor. Araçların üzerinin çamurla kaplanması oto yıkama işi yapan esnafın dükkanlarındaki yoğunluğunu artırdı. Biz de insanların araçlarına daha temiz binebilmeleri için temizliyoruz. Senede bir hafta böyle bir olayla karşılaşıyoruz. Daha önceki senelerde de karşılaşmıştık.

Aracını yıkatmak için sırada bekleyen Tamer Yeşildağ ise "Dün yağan yağmur ve toz bulutu ile araçlarımızın üzeri çamurla kaplandı. Aracımla çamurlu gezmek yerine yıkatmaya geldim ancak yoğunluktan dolayı bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)