Düzce'de trafik denetimi: 122 araç trafikten men edildi Trafik kurallarına uymayan sürücüleri tespit etmek amacıyla düzenlenen denetimde 12 bin 321 araç denetlenirken, kontrollerde çeşitli maddelerden bin 539’una 217 bin 103 lira cezai işlem uygulandı.

İHA

Yurt genelinde ekiplerin düzenlediği trafik denetimleri devam ediyor.

Denetimlerin son adresi Düzce...

Kentte huzur uygulamaları kapsamında, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerince denetimler gerçekleştiriliyor.

12 bin 321 araç denetlendi

Bu çerçevede il genelinde emniyet ve jandarma birimlerince, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla icra edilen faaliyetlerde 329’u motosiklet, 112 okul servisi olmak üzere toplam 12 bin 321 araç denetlendi.

122 araç trafikten men edildi

Yapılan denetimlerde kural ihlali yapan 122 araç trafikten men edilirken, 2 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı.

217 bin 103 TL ceza uygulandı

Yapılan kontrollerde çeşitli maddelerden bin 539’una 217 bin 103 lira cezai işlem uygulandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)