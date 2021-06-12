Yıpranan Türk bayrağını değiştirmek için çıktığı ağaçta rahatsızlanarak mahsur kalan 75 yaşındaki Mehmet Karagüllü'yü itfaiye ekipleri kurtardı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Üçköprü köyünde yaşayan 75 yaşındaki Mehmet Karagüllü, yıprandığı için her yıl değiştirdiği Türk bayrağını yenilemek isterken zor anlar yaşadı.

Ağaca çıktıktan bir süre sonra rahatsızlanan yaşlı adam geri inemedi.

YARDIMINA İTFAİYE YETİŞTİ

Karagüllü'nun yakınları durumu fark ederek muhtar Hüseyin Turna'ya ve itfaiyeye haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, güvenlik önlemleri alarak ağaca çıkıp Karagüllü'ye müdahale etti. İtfaiye ekipleri, daha sonra arazi araçlarının vinci ve kurdukları makaralı halat yardımıyla Karagüllü'yü ağaçtan indirdi. Ambulansa alınan Karagüllü, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Düzce'de Türk bayrağını değiştirmek için ağaca çıktı, mahsur kaldı VİDEO

"ONA 'KOMANDO MEHMET' DERLER"

Muhtar Turna, Karagüllü'nün bayrak sevdalısı olduğunu ve yıpranan bayrağı her yıl kendi başına değiştirdiğini belirterek, "Kendisine 'Komando Mehmet' deniyor. Bu bayrağı kimseye değiştirtmez. Her yıl çıkar kendisi değiştirir. Tekrar çıkmış ama bu kez fenalaşmış. Bana yakınları haber verdi, ben de yetkililere." diye konuştu.