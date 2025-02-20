Düzce'de uçan balonlara yasaklı madde konulduğu tespit edildi

DHA

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sokakta uçan balonları şişirmek için uçucu, yanıcı ve parlayıcı gazlarla dolum yapıldığı ihbarı sonrası harekete geçti.

Düzce İl AFAD Müdürlüğü ile Toplum Sağlığı ekipleri, belirtilen adres ve çevresinde denetim gerçekleştirdi.

KİMYASAL DOLU VARİLLER BULUNDU

Denetim sırasında bir depoda 7 adet varil ve düzeneğinin olduğu, bu düzeneklerin içerisinde lavabo açıcı alüminyum tozu ve çeşitli kimyasalların bulunduğu tespit edildi.

Lavabo açıcı tozdan elde edilen kimyasal madde karışımı gaz konulan uçan balonlar ele geçirildi.

KİME AİT OLDUĞU TESPİT EDİLEMEDİ

İl AFAD Müdürlüğü personelinin gaz ölçüm cihazı ile yaptığı ölçümde yüksek derecede yanıcı gaz tespit edildi.

Halk sağlığını riske atabilecek kimyasal maddelerle doldurulmuş uçan balonlara ve varillere el konularak imha edilmek üzere kamyonlara yüklendi.

Uçan balonların kime ait olduğu tespit edilemedi.

PATLAMA RİSKİ TAŞIYOR

Uçan balonların içerisindeki kimyasal maddelerin sağlığa zararlarının yanı sıra patlama riski de taşıdığı vurgulanarak dolum ve satışının yasak olduğu belirtildi.

Ayrıca Düzce genelinde şeker şeklinde balon satışı yapmak isteyen kişilere de izin verilmediği kaydedildi.