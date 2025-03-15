İHA

Düzce'de havaların ısınması ile birlikte motosiklet kullanımı da arttı.

Kazaların önüne geçebilmek ve motosiklet sürücülerinin de trafik kurallarına uymasını sağlamak amacı ile şehrin dört bir yanında trafik polisleri tarafından denetimler sıklaştırıldı.

YAYA GEÇİDİNİ KULLANAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ TESPİT EDİLDİ

Bu çerçeve de Cumartesi pazarının kurulduğu alana ulaşmak veya bu alandan ayrılmak isteyen bazı motosiklet sürücüleri yayalara geçitlerdeki ışıkları kullanarak ana trafiği durdurarak karşı şeride geçtiğini gören trafik ekipleri bölgede denetim yaptı.

"SAĞLIĞINIZ İÇİN BU KURALLARA DİKKAT EDİN"

Yaya geçidini kullanan motosiklet sürücülerine ise trafik polisleri şu sözleri kullandı:

Bu kullandığınız yer yayalar için ayrılmış bir alan. Bu alanı sadece yayalar kullanabilir. Motosikletli araçların buradan geçmesi yasak. Bu sebeple size bu konuda bir ceza uygulayacağız.



Bir daha da burayı kullanmayın. Yayalara ait kaldırım olur, alt geçit olur, üst geçit olur kesinlikle kullanmamalısınız. Hem sizin sağlığınız hem yayaların sağlığı için kurallara dikkat etmeniz gerekiyor.

1 SAATLİK DENETİMDE 319 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

Yaklaşık 1 saat süren denetimlerde 107 motosiklet sürücüsüne, yaya geçidinde motorlu taşıt kullanma, ehliyetsiz araç kullanma, kask takmama gibi çeşitli maddelerden 319 bin 101 lira cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin bölgede denetimleri sıklaştırarak motosikletlilerin yaya geçidini kullanımının önüne geçilmesi planlanıyor.