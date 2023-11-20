Düzce'de yaylada mahsur kalan 17 kişi kurtarıldı

İHA
Düzce’nin Gölyaka ilçesi Kardüz Yaylası'nda aniden bastıran kar yağışı sonrası 17 kişi yaylada mahsur kaldı.
Telefonla 112'yi arayıp yardım isteyen vatandaşlar için Düzce İl Özel İdaresi, Ulusal Medikal Arama Ekibi (UMKE), AFAD ekipleri harekete geçti.
Greyder yaylaya çıkan yolu kardan temizleyerek uzun uğraşlar sonucu mahsur kalanların yanına ulaşıldı.
Sağlık durumları iyi
UMKE ekiplerinin yaptığı kontrolde mahsur kalanların sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.
Yaylada bulunanlar yolun açılmasıyla birlikte kendi araçlarıyla kent merkezine indiler.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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