İHA
Düzce’de Kurtsuyu Kavşağı’nda seyir haline geçmek isteyen isteyen sürücü, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azalınca karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil, istinat duvarına çarparak durabildi.
Kazada her iki araçta bulunan 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, araçta sıkışan sürücüleri ve yolcuları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
YOL TRAFİĞE KAPANDI
Kaza nedeniyle yol bir süre tek şeritten verilirken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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