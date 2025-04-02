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Düzce’de yoğun sis kazaya neden oldu: 6 yaralı

Düzce’de yoğun sis kazaya neden oldu: 6 yaralı Kent merkezinde yoğun sis nedeniyle iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 3’ü çocuk, 6 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.