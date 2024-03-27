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Düzce'de yolcu otobüsü kaza yaptı: 17 kişi yaralandı

Düzce'de yolcu otobüsü kaza yaptı: 17 kişi yaralandı Direksiyon hakimiyetini kaybeden otobüs şoförü bariyerlere çarparak güçlükle dururken, kazanın etkisiyle toplamda 17 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.