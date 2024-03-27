Düzce'de yolcu otobüsü kaza yaptı: 17 kişi yaralandı
DHA

Düzce'de korkunç kaza...

Saat 13.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Düzce Türsan Tesisleri mevkiinde, Ankara yönüne giden Efe Tur firmasına ait yolcu otobüsü kontrolden çıktı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otobüs bariyerlere çarptı.

17 kişi yaralandı

Çarpmanın etkisiyle otobüste yolcu olarak bulunan 14 kişi, 1 muavin ve 2 şoför yaralandı

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tedavi altına alındı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.

Ekipler kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)