Düzce'deki depremde yaralı sayısı 93 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce'deki 5.9 şiddetinde yaralanan sayısının 93 olduğunu duyurdu.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9'luk deprem, birçok çevre ilden hissedildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde yaralanan kişilerin sayısına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, son belirlemelere göre yaralı sayısının 93 olduğunu, Düzce'de 1'i ağır 37 kişinin yaralandığını bildirdi.

"93 kişi yaralandı, 17 kişinin tedavisi devam ediyor"

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Düzce Gölyaka merkezli depremde yaralı sayımız son belirlemelere göre 93'tür. Düzce’de 1’i ağır 37 yaralı; İstanbul’da 2, Bolu’da 14, Zonguldak’ta 10, Sakarya’da 26, Bursa’da 4 yaralı var. Hastanelerimizde halen 17 kişinin tedavisi devam ediyor. Allah tüm afetlerden korusun."